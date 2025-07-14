Video. Sehen Sie: Feierlichkeiten zum Bastille-Tag in Paris

Die Feierlichkeiten in Paris begannen mit Präsident Emmanuel Macron, der die Truppen inspizierte und die ewige Flamme unter dem Arc de Triomphe wieder entzündete.
Über 7.000 Teilnehmer marschierten die Champs-Elysées hinunter, darunter auch internationale Kontingente.
Die Veranstaltung in Paris umfasste Überflüge von Kampfflugzeugen, die roten, weißen und blauen Rauch hinter sich herzogen.
Jedes Jahr lädt Frankreich einen besonderen Gast zum Bastille-Tag ein, und in diesem Jahr ist es Indonesien. Präsident Prabowo Subianto vertritt das weltweit größte muslimische Land, das auch ein bedeutender wirtschaftlicher und militärischer Akteur in Asien ist.