Ein Pferd rutscht auf dem Bürgersteig während der Parade zum Bastille-Tag am Montag, den 14. Juli 2025, in Paris.
No Comment

Video. Sehen Sie: Feierlichkeiten zum Bastille-Tag in Paris

Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

Tausende nahmen an den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag in ganz Frankreich teil, darunter eine Militärparade in Paris und internationale Truppen auf dem Marsch.

Die Feierlichkeiten in Paris begannen mit Präsident Emmanuel Macron, der die Truppen inspizierte und die ewige Flamme unter dem Arc de Triomphe wieder entzündete.

Über 7.000 Teilnehmer marschierten die Champs-Elysées hinunter, darunter auch internationale Kontingente.

Die Veranstaltung in Paris umfasste Überflüge von Kampfflugzeugen, die roten, weißen und blauen Rauch hinter sich herzogen.

Jedes Jahr lädt Frankreich einen besonderen Gast zum Bastille-Tag ein, und in diesem Jahr ist es Indonesien. Präsident Prabowo Subianto vertritt das weltweit größte muslimische Land, das auch ein bedeutender wirtschaftlicher und militärischer Akteur in Asien ist.

