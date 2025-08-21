Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Hunderte von Großseglern segeln am Mittwoch, dem 20. August 2025, zum zehnten Mal in den Hafen der niederländischen Hauptstadt Amsterdam ein.
No Comment

Video. SAIL-Festival kehrt mit Hunderten historischen Schiffen nach Amsterdam zurück

Zuletzt aktualisiert:

Die niederländische Hauptstadt begrüßte am Mittwoch eine Flotte von Schiffen aus aller Welt zum Start von SAIL, dem größten maritimen Festival des Landes.

Rund 800 Schiffe, begleitet von Tausenden kleineren Booten, segelten von IJmuiden entlang des Nordseekanals, bevor sie den Hafen IJhaven erreichten. Menschenmengen säumten die Wasserwege, um die Prozession zu beobachten, zu der Marineschiffe, historische Schiffe, die niederländische Flotte und moderne Boote gehörten.

Die fünftägige Veranstaltung wurde mit dem dreimastigen Klipper Stad Amsterdam eröffnet, der mit Kanonenschüssen, Hörnern und orangem Rauch begrüßt wurde.

SAIL findet alle fünf Jahre statt und lockte zuletzt 2,3 Millionen Besucher im Jahr 2015 an; die Ausgabe 2020 wurde aufgrund der Pandemie abgesagt. Dieses Jahr fällt mit dem 750-jährigen Jubiläum Amsterdams zusammen.

