Teilnehmer gestikulieren an Bord einer Fähre auf dem Weg zum Start des Schwimmrennens über die Bosporusstraße in Istanbul, Türkei, am 24. August 2025.
No Comment

Video. Mehr als 2.800 Schwimmer überqueren Kontinente beim Bosporus-Event

Zuletzt aktualisiert:

Tausende Schwimmer überquerten am Sonntag den Bosporus, als Istanbul das 37. Interkontinentale Schwimmrennen ausrichtete. Dieses jährliche Ereignis verbindet Asien und Europa im offenen Wasser.

Mehr als 2.800 Athleten aus 81 Ländern bewältigten die 6,5 Kilometer lange Strecke, die in Kanlıca am asiatischen Ufer startete und in Kuruçeşme auf der europäischen Seite endete.

Das Rennen, das seit 1989 vom Türkischen Olympischen Komitee organisiert wird, ist bekannt für seine herausfordernden Strömungen sowie seine beeindruckende Kulisse.

Im Männerwettbewerb sicherte sich Doğukan Ulaç den ersten Platz mit einer Zeit von 56 Minuten und 49 Sekunden. Su İnal gewann das Frauenrennen und beendete es in 58 Minuten und 54 Sekunden.

