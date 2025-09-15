Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Euroviews
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Anhänger einer Pro-UK-Kundgebung, unterstützt von Tommy Robinson, marschieren vom Victoria-Bahnhof zum Parliament Square.
No Comment

Video. 110.000 bei Tommy Robinson Kundgebung in London, endet in Zusammenstößen

Zuletzt aktualisiert:

Ein Marsch, organisiert vom rechtsextremen Aktivisten Tommy Robinson, zog am Samstag mehr als 110.000 Menschen in London an. Doch eine kleine Gruppe geriet mit der Polizei aneinander.

Die Beamten trennten Robinsons Anhänger von Gegendemonstranten, als mehrere von ihnen geschlagen, getreten und mit Flaschen beworfen wurden, teilte die Metropolitan Police mit.

WERBUNG
WERBUNG

Sie setzten Verstärkungen mit Helmen und Schutzschildern ein, um die mehr als 1.000 bereits im Einsatz befindlichen Beamten zu unterstützen. Die Polizei erklärte, dass 26 Beamte verletzt wurden, darunter vier schwer. Die Verletzungen reichten von gebrochenen Zähnen und einer möglichen Nasenfraktur bis hin zu einer Gehirnerschütterung und einer Wirbelsäulenverletzung.

Mindestens 25 Personen wurden wegen gewalttätigen Verhaltens, Körperverletzung und Sachbeschädigung festgenommen. Die Ermittlungen laufen noch.

Die Beteiligung an der Kundgebung „Unite the Kingdom“ übertraf die Erwartungen, wobei die Polizei mit 110.000 bis 150.000 Teilnehmern rechnete. Gleichzeitig brachte eine Gegendemonstration, der „March Against Fascism“, etwa 5.000 Teilnehmer zusammen.

Organisiert von Stand Up To Racism, beinhaltete sie Reden von Aktivisten und Politikern, darunter die Labour-Abgeordnete Diane Abbott, die zur Solidarität mit Asylsuchenden, Frauen und Minderheitengemeinschaften aufrief.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu europe-today anzeigen Alle Artikel zu the-ring anzeigen Alle Artikel zu the-cube anzeigen Alle Artikel zu europe-in-motion anzeigen Alle Artikel zu 12-minutes-with anzeigen
WERBUNG
WERBUNG