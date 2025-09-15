Video. 110.000 bei Tommy Robinson Kundgebung in London, endet in Zusammenstößen

Die Beamten trennten Robinsons Anhänger von Gegendemonstranten, als mehrere von ihnen geschlagen, getreten und mit Flaschen beworfen wurden, teilte die Metropolitan Police mit.
Sie setzten Verstärkungen mit Helmen und Schutzschildern ein, um die mehr als 1.000 bereits im Einsatz befindlichen Beamten zu unterstützen. Die Polizei erklärte, dass 26 Beamte verletzt wurden, darunter vier schwer. Die Verletzungen reichten von gebrochenen Zähnen und einer möglichen Nasenfraktur bis hin zu einer Gehirnerschütterung und einer Wirbelsäulenverletzung.
Mindestens 25 Personen wurden wegen gewalttätigen Verhaltens, Körperverletzung und Sachbeschädigung festgenommen. Die Ermittlungen laufen noch.
Die Beteiligung an der Kundgebung „Unite the Kingdom“ übertraf die Erwartungen, wobei die Polizei mit 110.000 bis 150.000 Teilnehmern rechnete. Gleichzeitig brachte eine Gegendemonstration, der „March Against Fascism“, etwa 5.000 Teilnehmer zusammen.
Organisiert von Stand Up To Racism, beinhaltete sie Reden von Aktivisten und Politikern, darunter die Labour-Abgeordnete Diane Abbott, die zur Solidarität mit Asylsuchenden, Frauen und Minderheitengemeinschaften aufrief.