Präsidentin Claudia Sheinbaum winkt vom Balkon des Nationalpalastes.
No Comment

Video. Claudia Sheinbaum führt ersten Unabhängigkeitstag als Präsidentin an

Zuletzt aktualisiert:
Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

Mexiko begann am Montagabend seine Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag. Präsidentin Claudia Sheinbaum hielt erstmals den traditionellen „Schrei“ vom Balkon des Nationalpalastes.

Tausende versammelten sich auf dem Zócalo-Platz in Mexiko-Stadt, um zu sehen, wie der Präsident die Glocke läutete, die Nationalflagge schwenkte und „Es lebe Mexiko“ rief, was den Beginn der Feierlichkeiten markierte.

Sheinbaum wurde die erste Frau in der modernen mexikanischen Geschichte, die die jährliche Zeremonie leitete. Sie rief ebenfalls zu einem „freien, unabhängigen und souveränen Mexiko“ auf, was von der Menge mit Jubel beantwortet wurde.

Der Unabhängigkeitstag erinnert an den Beginn des Kampfes des Landes von 1810 bis 1821, sich von der spanischen Herrschaft zu befreien, und wird seit mehr als einem Jahrhundert jährlich gefeiert. Die Zeremonie wurde nur einmal abgesagt, im Jahr 1847, als US-Truppen Mexiko-Stadt während des US-Mexiko-Krieges besetzten.

Die Feierlichkeiten werden mit der traditionellen Militärparade fortgesetzt, die für Dienstag geplant ist. Sheinbaum, die international für ihre Politik Aufmerksamkeit erregt hat, wurde für ihre Bemühungen gelobt, die Kartellgewalt zu bekämpfen und stabile Beziehungen zu den Vereinigten Staaten aufrechtzuerhalten.

