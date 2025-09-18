Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Dänische Streitkräfte nehmen mit Hunderten von Soldaten an einer Übung teil.
No Comment

Video. Dänemark führt NATO-Übung mit 550 Soldaten in Grönland an

Zuletzt aktualisiert:
Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

Dänemark führt eine große NATO-Militärübung in Grönland an, an der mehr als 550 Soldaten aus Dänemark, Frankreich, Deutschland, Schweden und Norwegen teilnehmen, teilte das dänische Militär mit.

Die Übung Arctic Light 2025 zielt darauf ab, die Einsatzbereitschaft zu stärken und die gemeinsamen Reaktionsfähigkeiten gegen Bedrohungen in den Regionen Nordatlantik und Arktis zu verbessern.

Am Mittwoch führten dänische, französische und deutsche Soldaten Hubschrauber-Infiltrationsübungen in der Nähe von Kangerlussuaq durch, einer wichtigen dänischen Luftwaffenbasis im Westen Grönlands. Schwedische Aufklärungseinheiten setzen während der Übung Drohnen ein, um simulierte Feindbewegungen zu überwachen.

Dänische Offiziere hoben das abgelegene Gelände und die schweren Ausrüstungen als bedeutende Herausforderungen für die Teilnehmer hervor. Die Übungen finden in einem Gebiet mit einer stabilen Klimazone statt, die den Betrieb des Flugfelds das ganze Jahr über ermöglicht, was es zu einem strategischen Standort für militärische Operationen in der Arktis macht.

