Video. Blüte in Chiles Atacama-Wüste nach seltenen Winterregen

Die Verwandlung folgte auf mehrere Monate mit überdurchschnittlichem Regenfall in den Vorgebirgen und Hochlagen der Wüste, was eines der nassesten Jahre in jüngster Erinnerung markierte.

Wissenschaftler sagen, dass mehr als 200 Pflanzenarten das ganze Jahr über unter der roten Erde der Atacama-Wüste ruhen und auf genügend Feuchtigkeit warten, um Leben zu entfalten. In diesem Jahr überschritt der Regenfall sowohl aus dem Amazonasbecken als auch von der Pazifikküste die Schwelle, die für die Keimung benötigt wird. Dies löste eine spektakuläre Farbexplosion in der Landschaft aus. Das Ergebnis ist ein flüchtiges, aber atemberaubendes Schauspiel, das Tausende von Besuchern in die nördliche Region Copiapó gezogen hat.

Das Blumenphänomen, das nur wenige Wochen anhält, ist zu einem Symbol der Widerstandsfähigkeit in einem der härtesten Klimazonen der Welt geworden. Um es zu schützen, hat Chile 2023 den Desert Bloom National Park eingerichtet und mehr als 500 Quadratkilometer Blumenfelder entlang der Panamericana unter Schutz gestellt. Bis November werden die meisten Blüten verblassen, wenn die Temperaturen steigen, und hinterlassen ruhende Samen, die erneut auf das seltene Geschenk des Regens warten.