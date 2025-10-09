Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Blühende Blumen bedecken die Atacama-Wüste nahe Copiapó, Chile, 22.10.2020
No Comment

Video. Blüte in Chiles Atacama-Wüste nach seltenen Winterregen

Zuletzt aktualisiert:
Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

Eine seltene Blüte hat die Atacama-Wüste in Chile – einen der trockensten Orte der Erde – nach ungewöhnlich starken Winterregen in ein weites Meer aus fuchsia- und lilafarbenen Wildblumen verwandelt.

Die Verwandlung folgte auf mehrere Monate mit überdurchschnittlichem Regenfall in den Vorgebirgen und Hochlagen der Wüste, was eines der nassesten Jahre in jüngster Erinnerung markierte.

Wissenschaftler sagen, dass mehr als 200 Pflanzenarten das ganze Jahr über unter der roten Erde der Atacama-Wüste ruhen und auf genügend Feuchtigkeit warten, um Leben zu entfalten. In diesem Jahr überschritt der Regenfall sowohl aus dem Amazonasbecken als auch von der Pazifikküste die Schwelle, die für die Keimung benötigt wird. Dies löste eine spektakuläre Farbexplosion in der Landschaft aus. Das Ergebnis ist ein flüchtiges, aber atemberaubendes Schauspiel, das Tausende von Besuchern in die nördliche Region Copiapó gezogen hat.

Das Blumenphänomen, das nur wenige Wochen anhält, ist zu einem Symbol der Widerstandsfähigkeit in einem der härtesten Klimazonen der Welt geworden. Um es zu schützen, hat Chile 2023 den Desert Bloom National Park eingerichtet und mehr als 500 Quadratkilometer Blumenfelder entlang der Panamericana unter Schutz gestellt. Bis November werden die meisten Blüten verblassen, wenn die Temperaturen steigen, und hinterlassen ruhende Samen, die erneut auf das seltene Geschenk des Regens warten.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu musica anzeigen Alle Artikel zu taste anzeigen Alle Artikel zu uncovering-europe anzeigen
WERBUNG
WERBUNG