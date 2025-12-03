Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Christie's zeigt das Fabergé-Winterei in seinen Londoner Auktionsräumen.
No Comment

Video. Fabergé-Winterei erzielt Rekordpreis: 22,9 Mio. Pfund bei Auktion in London

Zuletzt aktualisiert:

Das Winter-Ei, eines von nur sieben kaiserlichen Fabergé-Eiern in Privathand, erzielte 22,9 Mio. Pfund (27,5 Mio. Euro). Weltrekord für ein Fabergé-Objekt.

Fabergés Winter-Ei von 1913 wurde für die russische Zarenfamilie geschaffen. Bei einer Auktion in London erzielte es einen Rekordpreis von 22,9 Millionen Pfund (27,5 Millionen Euro).

Es besteht aus geschliffenem Bergkristall und ist mit Platinschneeflocken sowie 4.500 Diamanten verziert. Das Ei gehört zu den wenigen Exemplaren, die noch in Privatbesitz sind.

Zar Nikolaus II. gab es als Ostergeschenk für seine Mutter in Auftrag. Nachdem es in den 1920er-Jahren veräußert worden war, tauchte es mehrfach wieder auf.

Von den kaiserlichen Eiern haben nur 43 überlebt. Das Winter-Ei gilt als eines der bedeutendsten Werke im Vermächtnis Fabergés.

