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Im mexikanischen Kongress liefern sich Abgeordnete eine Rangelei.
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Video. Transparenzstreit löst Chaos im Kongress von Mexiko-Stadt aus

Zuletzt aktualisiert:

Im Kongress von Mexiko-Stadt gerieten bei der Debatte über eine Transparenzreform Abgeordnete kurz aneinander. Die Opposition verließ den Saal, die Mehrheit stimmte zu.

Mexiko erlebte am Montag einen Schock: Eine routinemäßige Sitzung im Kongress von Mexiko-Stadt geriet während einer Debatte über Transparenzreformen kurzzeitig aus dem Ruder. Aus einer nüchternen Verfahrensfrage wurde ein handfester Streit, als Abgeordnete rivalisierender Blöcke sich nahe dem Rednerpult gegenüberstanden.

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Aufnahmen aus dem Plenarsaal zeigen Abgeordnete, die schreien, schubsen und an Haaren ziehen, während andere zusehen. Mehrere Parlamentarier und Besucher hielten ihre Handys hoch und filmten, während Sicherheitskräfte dazwischen gingen und die Kontrahenten trennten. Der Streit entfachte während der Beratungen über einen Vorstoß, die Transparenzbehörde der Stadt abzuschaffen und durch eine neue Aufsichtsinstanz zu ersetzen.

Der Zwischenfall zwang zu einer kurzen Unterbrechung der Sitzung. Nach der Rückkehr der Abgeordneten verließen die Oppositionsparteien aus Protest den Saal. In ihrer Abwesenheit stimmte die Regierungskoalition den Reformen zu und setzte damit der angespannten Sitzung ein Ende.

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