Im spanischen Madrid ruft eine Frau Parolen, Bauern und Bäuerinnen versammeln sich zu einem Protest.
No Comment

Video. Bauern rollen mit Traktoren durch Madrid gegen Mercosur-Deal

Zuletzt aktualisiert:

Mit hunderten Traktoren zogen am Dienstag tausende Landwirte durch Madrid, um gegen das geplante EU‑Mercosur‑Handelsabkommen mit Lateinamerika zu demonstrieren.

Spanische Landwirte sind mit rund 500 Traktoren durch Madrid gefahren. Sie protestierten gegen niedrige Einkommen und ein EU-Handelsabkommen mit Südamerika.

Die Aktion fand am Mittwoch statt und legte den Verkehr zeitweise lahm, als der Konvoi in Richtung Agrarministerium rollte.

Die Bauern fordern sofortige Maßnahmen zum Schutz der spanischen Ernährungssicherheit. Nach ihren Angaben drücken steigende Kosten und strenge Auflagen ihre Einkommen immer weiter.

Außerdem stellen sie sich gegen das EU-Mercosur-Abkommen, aus Angst vor einem Zustrom billigerer Importe auf den europäischen Markt.

