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Madrid: Fans feiern Sieg der spanischen Mannschaft
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Video. Spanische Fans feiern WM-Halbfinale nach Sieg gegen Belgien

Zuletzt aktualisiert:

Spanien jubelt über einen dramatischen zwei-zu-eins-Sieg gegen Belgien am zehnten Juli, Madrids Straßen voller Fans, La Roja steht im Fußball-WM-Halbfinale.

Der entscheidende Moment kam in der 88. Minute: Joker Mikel Merino traf aus kurzer Distanz, nachdem Belgiens Torwart Senne Lammens den Ball nicht festhalten konnte. Durch den Sieg steht Spanien im Halbfinale und trifft dort am Dienstag auf Frankreich. Die Hoffnung auf einen weiteren WM-Titel lebt.

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Die Partie schien kurz zu kippen, nachdem Belgien ausglich. Spanien erhöhte jedoch den Druck und dominierte die Schlussphase. Merino, der bereits im Achtelfinale gegen Portugal das Siegtor erzielt hatte, wurde erneut als Einwechselspieler zur Schlüsselfigur.

In Brüssel applaudierten die belgischen Fans ihrer Mannschaft trotz der Niederlage. Viele erklärten, die Verletzung des Stammtorhüters habe den Verlauf des Spiels entscheidend verändert.

Spanien geht nun mit Rückenwind ins Halbfinale. Zwei K.-o.-Siege hintereinander tragen die klare Handschrift von Merinos späten Treffern.

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