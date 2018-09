Stecknadeln in Erdbeeren: Verdacht auf Sabotage

In Australien ermittelt die Polizei in einem rätselhaften Fall von mutmaßlicher Lebensmittelsabotage. In mehreren Bundesstaaten sind Stecknadeln in Erdbeeren gefunden worden. Betroffen sind die Früchte unterschiedlicher landwirtschaftlicher Betriebe. In Queensland musste ein Mann im Krankenhaus behandelt werden, nachdem er eine Stecknadel verschluckt hatte.