Brexit: Labour hält sich zweites Referendum offen

Es müssten alle Möglichkeiten in Betracht gezogen werden, sollte die Regierung oder ihre Verhandlungen scheitern, so Labour-Chef Jeremy Corbyn in einem Interview. Dazu, wie er im Falle eines zweiten Referendums abstimmen würde, sagte er nichts. Corbyn galt bisher als Gegner einer erneuten Abstimmung.

May sprach sich gestern erneut vehement gegen ein zweites Referendum aus. "Die Menschen haben gewählt, wir werden liefern" so die Regierungschefin am Rande der UN-Vollversammlung in New York.

Doch die Haltung der Opposition könnte entscheidend sein, wie es mit dem EU-Austritt weitergeht. May hat im Parlament nur eine hauchdünne Mehrheit und ihr bisheriger Brexit-Plan ist auch in den eigenen Reihen sehr umstritten.