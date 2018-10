Hackerattacke auf Chemiewaffen-Kontrolleure: Niederlande weisen 4 Russen aus

Der niederländische Verteidigungsminister Ank Bijleveld erklärte, die Hacker-Attacke sei vom Geheimdienst aufgedeckt worden. Der Angriff soll bereits im April stattgefunden haben.

Auf einem tragbaren Computer seien auch Informationen zu Behörden in der Schweiz und in Malaysia gefunden worden. Offenbar wollten die jetzt ausgewiesenen Russen in ein Referenzlabor in Spiez in der Schweiz eindringen. Das Labor war auch in den Untersuchungen zur Vergiftung des Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien beteiligt. Mitte September waren in diesem Zusammenhang zwei Russen in der Schweiz festgenommen worden.

In Malaysia ging es um Informationen zum Abschuss von Flug MH17 im Jahr 2014.