Hochzeits-Limousine verunglückt: 20 Tote

Zunächst war die Zahl der Opfer unklar. In den US-Medien hieß es, es habe einen schlimmen Unfall mit einer Hochzeitslimousine gegeben. Einige Stunden später erklärt die Polizei, in Schoharie - 270 km von New York City entfernt im US-Bundesstaat New York - seien bei einem Unfall mit zwei Fahrzeugen 20 Menschen ums Leben gekommen.