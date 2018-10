Ogier gewinnt Wales Rallye

Der WM-Führende Thierry Neuville ist trotz Fahrfehler auf dem fünften Platz gelandet und verteidigt mit 189 Punkten seine Führung in der WM-Wertung. Ogier ist jetzt Zweiter mit nur noch sieben Punkten Rückstand auf Neuville.

Der Este Ott Tänak, der zuletzt drei Rallyes in Folge gewonnen hatte, fiel wegen eines technischen Defekts weit zurück und rutschte mit 168 Punkten auf den dritten Platz in der Gesamtwertung ab.

In der Rallye-WM stehen noch zwei Rennen auf dem Programm. In drei Wochen steigt die Rallye in Spanien und Mitte November findet das Saisonfinale in Australien statt.