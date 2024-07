EU eröffnet förmlich Defizitverfahren gegen mehrere Länder

Frankreich, Italien, Belgien und fünf weitere Länder sind von den anderen Mitgliedstaaten ins Visier genommen worden, nachdem die Europäische Kommission vor drohenden Haushaltslöchern gewarnt hatte.

Der Rat der EU hat ein förmliches Verfahren gegen mehrere Mitgliedstaaten eröffnet, die Defizite in ihren Haushalten aufweisen.

Der Schritt folgt auf eine Warnung der Europäischen Kommission, dass die Defizite auf bis zu 7 % der Wirtschaftsleistung ansteigen könnten, nachdem Brüssel mehrere Jahre lang aufgrund von Covid ein Auge zugedrückt hatte.

"Die Mitgliedstaaten müssen sich an die Haushaltsdisziplin halten", hieß es in einer Erklärung des Rates, der hinzufügte, dass der Prozess eine "verstärkte Prüfung" derjenigen beinhalten werde, die dagegen verstoßen.

Der Rat, in dem die 27 EU-Mitgliedstaaten vertreten sind, übermittelte Belgien, Frankreich, Italien, Ungarn, Malta, Polen und der Slowakei die rechtliche Warnung und stimmte zu, ein Verfahren fortzusetzen, das seit 2020 für Rumänien gilt.

Die Haushaltsregeln der EU, die in den 1990er Jahren zusammen mit der gemeinsamen Euro-Währung eingeführt wurden, besagen, dass das Ungleichgewicht der nationalen Haushalte nicht mehr als 3 % des BIP betragen darf und die Gesamtverschuldung unter 60 % gehalten werden muss.

Politischer Sprengstoff

Diese Regeln haben sich seit langem als politischer Sprengstoff erwiesen, da nördliche Mitgliedstaaten wie Deutschland und die Niederlande nur ungern für die ihrer Meinung nach rücksichtslosen Ausgaben in Griechenland oder Italien aufkommen wollen.

Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, zu dem sowohl Frankreich als auch Belgien, in denen die Staatsverschuldung 100 % des BIP übersteigt, versuchen, aus zersplitterten Koalitionen Regierungen zu bilden.

Vor zwei Wochen bezeichnete der französische Rechnungshof den Zustand der öffentlichen Finanzen als "alarmierend", und Finanzminister Bruno Le Maire, der der geschäftsführenden Regierung von Gabriel Attal angehört, könnte angesichts der Niederlage bei den Parlamentswahlen im Juni demnächst abgelöst werden.

Dies stellt auch eine neue Front im Krieg zwischen Brüssel und der rechtsgerichteten Regierung von Giorgia Meloni dar.

Am Mittwoch stellte die Kommission Mängel bei der Pressefreiheit in Italien fest, nachdem Meloni rechtliche Schritte gegen einzelne Reporter eingeleitet hatte, die sie kritisiert oder verspottet hatten.

Regeln nach der Pandemie

Der als Stabilitäts- und Wachstumspakt bekannte Defizitrahmen der EU wurde 2020 aufgegeben, als die Covid-Krise und die anschließende Energiepreisexplosion die Regierungen zu beispiellosen und teuren wirtschaftlichen Eingriffen veranlassten.

Nach langem Feilschen einigten sich die Mitgliedstaaten Anfang dieses Jahres auf flexiblere Haushaltsbeschränkungen, die ab diesem Jahr gelten sollen und mehr Spielraum für Ausgaben für den Klimawandel oder die Verteidigung bieten.

Diese späte Einigung bedeutet, dass die Fristen für die Festlegung der Haushaltspolitik in diesem Jahr verkürzt wurden, was vielleicht erklärt, warum die EU ihre Warnung am Nachmittag des Tages verabschiedete, an dem viele Beamte in den Sommerurlaub fahren.

Es wird erwartet, dass die Minister im Dezember formelle Empfehlungen für verschwenderische Länder zur Senkung der Defizite annehmen werden.

Brüsseler Beamte haben sich bereits mit den Finanzministerien der betroffenen Länder in Verbindung gesetzt, um Wege zur Korrektur des Ungleichgewichts zu empfehlen, was politisch schmerzhafte Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen bedeutet.