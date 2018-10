Festival Lumière: Jane Fonda geehrt

Stargast des Abends – Jane Fonda. Die zweimalige Oscarpreisträgerin und engagierte politische Aktivistin bekam den Lumiere Award des Jahres. Sie antwortete, was man so sagt – allerdings tres charmant für eine Amerikanerin – auf französisch: "Merci beaucoup."

Eine Woche lief Jane Fonda in allen Kinos, anhand ihrer Filme konnte man die Entwicklung vom Sexsymbol zur Charakterdarstellerin nachverfolgen.

Die Organisatoren des Festivals wollten auch das politische Engagement der den letzten sechs Jahrzehnte würdigen – und Jane Fonda zeigt keine Anzeichen dafür, dass es nachlassen würde.

In den siebziger Jahren geriet sie wegen ihrer lautstarken Kritik am Vietnam Krieg unter Druck, aber das Thema lag ihr so am Herzen, dass sie einen Film darüber drehte, der ihr prompt den Oscar als beste Schauspielerin einbrachte.

Trotz soviel Rückschau wurde eines aber klar – die Karriere der Jane Fonda ist noch lange nicht vorbei.