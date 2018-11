Jackfruit als Fleischersatz

Nein, hier gibt es kein Hühnerragout. Das ist die Jakobsfrucht, die in Brasilien als Fleischersatz gefeiert wird. Der Baum, der die Frucht trägt, die auch Jackfrucht genannt wird, gehört zu den Maulbeergewächsen und ist in tropischen Gebieten zuhause. Im Org.Bistro in Rio de Janeiro bereitet Chefin Tati Lund immer neue Gerichte mit der Jakobsfrucht zu.