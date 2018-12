Werl: Geschmolzene Schokolade läuft auf die Straße

In Werl, einer kleinen Stadt in Nordrhein-Westfahlen, hab es am vergangenen Montag einen ungewöhnlichen Zwischenfall: Etwa eine Tonne flüssige Schokolade ist aus einem Tank eines Pralinenherstellers auf die Straße gelaufen. Die Masse war aus einem Gebäude eines Pralinenherstellers geströmt – die Verantwortlichen vermuten einen technischen Defekt.