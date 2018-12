Gelbwesten in Frankreich: Ruf zur Ordnung

Nach erneuten Ausschreitungen bei Protesten der Gelbwesten in Frankreich hat Regierungschef Edouard Philippe eine Rückkehr zur Ordnung gefordert. Am Samstag hatte ein Polizist seine Waffe gezückt, nach dem er und seine Kollegen auf den Pariser Champs Elysées von Demonstrierenden angegriffen worden waren.

Die Journalistin Stéphanie Roy filmte die Szene

Philippe traf die Ordnungshüter an Heiligabend in der Polizeipräfektur. Er versprach eine Debatte über die Forderungen der Gelbwesten. Diese Debatte und das Funktionieren der Institutionen verlangten aber eine Rückkehr zur Ordnung, so der Regierungschef weiter. Die Provokationen, die zum Teil antisemitischen Äußerungen, die Gewalt, der Zerstörungswille und die Angriffe auf Polizisten müssten aufhören.