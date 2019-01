Interview mit einem Opfer des Hackerangriffs: "Man kann ein Muster erkennen"

Im Falle von Jan Böhmermann beispielsweise ist es etwas anders: Da scheinen es alte Daten zu sein, die an anderer Stelle schon einmal veröffentlicht wurden. Das sind persönliche Bilder von seinen Kindern, Verträge, Arbeitsverträge oder Bewerbungsschreiben. Hier sieht es eher so aus, als ob die Hacker einfach alles gesammelt hätten, was sie im Darknet finden konnten.

Gensing: Im Falle unserer Daten glauben wir, dass jemand unser Handy gehackt hat und daher an all die Informationen gekommen ist, weil diese von verschiedenen Netzwerken stammen: Wir haben einige Chats von Twitter gefunden, aber auch von Facebook, Adressbücher und Bilder von Ausweisen. Eine unserer Kolleginnen hatte ein Foto von ihrem Pass auf dem Smartphone, das ist schon schwerwiegend.

Gensing: Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich allein derjenige war, dem der Twitter-Account gehört. Normalerweise organisiert sich das Trollnetzwerk über eine gemischte Community, junge Leute in der Gaming-Szene mit eher rechten Einstellungen. Sie sehen Trolling als Spiel an.

Wie, glauben Sie, sind Sie persönlich Opfer geworden?

Gensing: Ich widme mich hauptsächlich Themen, die mit Rechtsextremismus zu tun haben. Dann ist man automatisch ein potenzielles Ziel. Wir werden oft beschimpft, die Leute nennen uns „Lügenpresse“, das ist schon normal.

Und ich hatte schon einmal Probleme vor ein paar Jahren. Da wurde versucht, meine private Adresse herauszufinden und sie auf rechtsradikalen Seiten zu veröffentlichen.

Gibt es schon eine Lehre, die Sie aus dem Datenklau ziehen können?

Gensing: Es sieht so aus, als ob wir nicht über den Twitter-Chat kommunizieren sollten. Politiker und Journalisten sollten noch mehr aufpassen, wie sie kommunizieren.

Wie schlimm ist der Extremismus in Deutschland im Moment?

Gensing: Es gibt eine rechte Bewegung und Teile dieser Bewegung haben sich ziemlich radikalisiert. Vor allem im Internet werden sie radikaler und lesen nur, was sie lesen wollen. Es ist eine aggressive Atmosphäre. Das betrifft auch die politische Diskussion in Deutschland, die sich ein bisschen so entwickelt wie in den USA – nur einige Jahre später und fragmentierter. Die Leute wollen nicht miteinander sprechen und die AfD versucht, es noch schlimmer zu machen.

Welche Art von Maßnahmen werden Sie persönlich ergreifen?

Gensing: Ich werde mit meinen Daten im Internet vorsichtiger umgehen. Unsere Analysten versuchen herauszufinden, von wo die Informationen kamen.