Datenklau in Deutschland: Festnahme und Geständnis

Im Fall des Datenklaus bei Prominenten in Deutschland gibt es offenbar Ermittlungsergebnisse. Ein 20-jähriger Mann aus Mittelhessen ist nach Angaben des Bundeskriminalamtes festgenommen worden. Nach nicht bestätigten Informationen der Nachrichtenagentur DPA hat er ein vollumfängliches Geständnis abgelegt.

Die Wohnung des Verdächtigen war bereits am Sonntag durchsucht worden, ebenfalls die Wohnung eines Zeugen in Heilbronn. Außerdem wurden mehrere Zeugen vernommen. Im Laufe des Tages will das Bundeskriminalamt weitere Informationen zum Ermittlungsstand bekanntgeben.