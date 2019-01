Die Gelbwesten sind am Samstag erneut in verschiedenen französischen Städten auf die Straße gegangen. Es ist das achte Wochenende in Folge, an dem die Demonstranten gegen die Regierung des Landes protestieren.

Für die erste Demonstration des Jahres 2019 versammelten sich die Gelbwesten an symbolischen Plätzen in Großstädten wie Paris, Lyon, Bordeaux und Toulouse - ungeachtet der bisherigen Zugeständnisse der Regierung und der geplanten nationalen Debatte, die Mitte Januar beginnen soll.