Empörung: Keine Frau unter 10 beliebtesten Persönlichkeiten in Frankreich

Alle Jahre wieder veröffentlicht die Wochenzeitung JDD (Journal du Dimanche) die Liste der 50 beliebtesten Franzosen. Seit Jahren führt der weitgehend zurückgezogen lebende inzwischen 67-jährige Sänger und Komponist Jean-Jacques Goldman diese Liste an. Neu und gleich auf Platz 4 ist Fußball-Jungstar Kylian Mbappé.

Doch für Empörung - nicht nur unter Feministinnen - sorgt die Tatsache, dass nur sehr wenige Frauen in der Liste der 50 beliebtesten Persönlichkeiten in Frankreich vorkommen. Unter den ersten 10 ist gar keine Frau vertreten. Die am besten platzierte Frau, die Schauspielerin Sophie Marceau, erreicht nur Platz 16 - und fällt im Vergleich zum Vorjahr um elf Plätze zurück.