Prozessauftakt in Berlin: Was geschah mit der 100-Kilo-Münze?

In Berlin hat der Prozess gegen vier junge Männer begonnen, denen vorgeworfen wird, im März 2017 eine riesige Goldmünze aus dem Bode-Museum gestohlen zu haben. Drei von ihnen sollen zu nächtlicher Stunde in das Gebäude eingestiegen sein, der vierte Angeklagte arbeitete als Wachmann in dem Museum.