WRC Präsentation 2019 in Birmingham

Bei der Autosport International Show in Birmingham wurden die neuen Rallye-Boliden der Öffentlichkeit präsentiert.

Knapp zwei Wochen vor dem Saisonauftakt bei der Rallye Monte Carlo zeigt Citroen erstmals den neuen C3. Weltmeister Sébastien Ogier gibt sich optimistisch:

"In den letzten Jahren hatte Citroen zu kämpfen, aber sie haben auch gezeigt, dass sie Potenzial haben. Das ist der Grund, warum ich dem Team beigetreten bin. Ich hoffe, dass wir mit der Erfahrung, die wir einbringen, ihnen helfen können, wieder dorthin zurückzukehren, wo sie vor einigen Jahren waren".

Auch Hyundai präsentiert sich im neuen Look für die Saison 2019. Nach drei Vizemeisterschaften in Folge soll es in diesem Jahr für den Titel reichen.

Nach dem Abgang von Sebastien Ogier wird M-Sport 2019 in neuem Gewand an der Rallye-WM teilnehmen. Der neue Ford Fiesta des britischen Teams präsentiert sich in klassischem Blau.