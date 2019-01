Cesare Battisti in Bolivien gefasst

Bei seiner Festnahme in der Stadt Santa Cruz im Zentrum des Landes war Battisti nicht bewaffnet, er leistete keine Gegenwehr.

Battisti war im vergangenen Dezember untergetaucht, als der Oberste Gerichtshof in Brasilien, wo er jahrelang unbehelligt gelebt hatte, seine Auslieferung an Italien angeordnet hatte.

Battisti hatte immer wieder unter linken Präsidenten, wie Lula in Brasilien und Mitterand in Frankreich, in Freiheit in diesen Ländern gelebt. In Frankreich schrieb er Bücher. Jetzt weht sowohl in Brasilien als auch in Italien der Wind von Rechts.

Battisti sagt, er habe nie einen Menschen getötet, die Vorwürfe seien falsch. In den 70-er Jahren war er Mitglied der linksextremistischen Gruppe "Bewaffnete Proletarier".