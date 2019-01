Am Strand in Nordfrankreich vor dem Badeort Wissant bietet sich ein seltener Anblick. Ebbe und ein starker Sturm haben Teile eines deutschen U-Boots aus dem Ersten Weltkrieg freigelegt. Hier in Wissant, etwa 20 Autominuten westlich von Calais, wissen die Menschen, dass das U-Boot dort im Sand liegt und ab und zu sehen ist. Aber soviel wie jetzt, ist selten von dem U-Boot zu sehen. Es strandete am 26. Juli 1917.

Fremdenführer Vincent Schmitt weiß alles über das Boot UC-61 der Kaiserlichen Marine: