Wie Greta: Schule schwänzen für's Klima

Tausende Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Städten Deutschlands und der Schweiz haben am Freitag für das Klima die Schule geschwänzt. Sie tun es der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg gleich, die jeden Freitag aus Protest gegen die Klimapolitik nicht in die Schule geht. "Macht es wie Greta" stand auf den Plakaten und "Warum lernen ohne Zukunft".