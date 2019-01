Frankreich: Zwei Tote bei Brand in Skiort Courchevel

Bei einem Brand im französischen Skiort Courchevel sind zwei Menschen ums Leben gekommen. 25 Menschen wurden laut regionalen Behörden verletzt, vier darunter schwer. Sie wurden per Helikopter in umliegende Krankenhäuser gebracht, befänden sich aber nicht in Lebensgefahr. Die Verletzten hatten sich teilweise aus dem Fenster gestürzt. Die Toten wurden unter den Gebäudetrümmern gefunden.