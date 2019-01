Kurilen-Demo in Moskau

Die Kurilen sollen russisch bleiben - das ist die Hauptforderung der Teilnehmer einer Demonstration in Moskau am Sonntag. Sollte die ostasiatische Inselkette an Japan zurückgegeben werden, sei das Landesverrat, sagte einer der Redner auf der Kundgebung, der Vorsitzende der Bewegung „Freies Russland“, Igor Skurlatow.