FC Barcelona leiht sich Boateng

Für viele kam es überraschend: Kevin-Prince Boateng ist beim FC Barcelona als Neuzugang vorgestellt worden.

Der katalanische Verein leiht den Deutsch-Ghanaer für ein halbes Jahr vom italienischen Erstligisten US Sassuolo aus.

Nach einem medizinischen Check und der Vertragsunterzeichnung zeigte sich der 31-jährige Mittelfeldspieler gutgelaunt bei der Pressekonferenz: "Ich spiele für Barcelona. Und der beste Spieler der Welt ist Messi. Weltweit. Worüber lacht ihr? Das ist die Wahrheit! Er ist der beste Spieler der Welt - und in allen Welten. Er hat das in den letzten zehn Jahren bewiesen mit allem, was er gewonnen hat. Danke und bis bald."

Es sei für jedes Kind, das anfängt, Fußball zu spielen, ein großer Traum, für einen Club wie Barcelona zu spielen, meinte Boateng. Er wolle alles geben.

Über seinen ersten Einsatz als Barça-Spieler wird noch spekuliert. Die Katalanen treffen am Mittwoch im Viertelfinale des spanischen Pokals beim FC Sevilla an.