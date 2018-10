FC Barcelona plant ein neues Camp Nou

Der FC Barcelona hat seine Pläne zum Umbau des Stadions Camp Nou vorgestellt. Zu Beginn des Spieljahres 2023/24 soll die Runderneuerung abgeschlossen sein.

Vorgesehen ist, die Zuschauerkapazität im Zuge des Umbaus von jetzt 99.000 auf rund 105.000 zu erhöhen. Das Stadion wurde Mitte der 1950er Jahre errichtet und seitdem mehrfach renoviert. Das Camp Nou ist das größte Fußballstadion in Europa, während der Weltmeisterschaft 1982 war das Rund sogar für 120.000 Zuschauer zugelassen. In der Stadionbewertung des europäischen Fußballverbandes UEFA wird das Camp Nou in der höchsten Kategorie geführt.