Venedig läutet stilvoll die 5. Jahreszeit ein

Mit einer traumhaften Inszenierung auf dem Wasser hat sich der Karneval in Venedig aus den Startlöchern gewagt. Die phantasievolle Parade auf dem Rio di Cannaregio läutete bei nachtklarem Himmel stimmungsvoll die fünfte Jahreszeit in der Lagunenstadt ein. Tausende Urlauber und Tagesgäste verfolgten die Zeremonie an den Gestaden des Kanals und auf Brücken, Die diesjährige Veranstaltung ist unter dem Motto "Blame the moon" dem 50. Junbiläum der ersten menschlichen Schritte auf dem Mond gewidmet. Gleichzeitig dient das Motto als Referenz an Shakespeares Othello. Seinen Höhepunkt erreicht der Karneval am 5. März.