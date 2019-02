Venezuela: Krise im Gesundheitswesen

Die Kranken in Venezuela leiden unter unsäglichen Schmerzen. Überall auf der Welt schätzt man die Gesundheit erst, wenn sie verschwunden ist. Aber hier in Venezuela zu erkranken, ist fast so sicher wie ein Todesurteil.

Dieser Arzt hat sich einverstanden erklärt, uns zu zeigen, wie sehr der venezolanische Gesundheitssektor leidet

"Was fehlt im Krankenhaus?"

"Alles, von den grundlegendsten Produkten, wie Verbandsmaterial und Handschuhen, bis hin zu größeren Artikeln. Zum Beispiel sind Antibiotika nicht immer verfügbar. Wenn ein Patient ein bestimmtes Medikament benötigt und es hier nicht verfügbar ist, müssen Sie den Patienten bitten, danach zu suchen. Und vielleicht wird er es nicht finden können, sodass wir ihm etwas anderes geben müssen, was nicht angebracht ist, und vielleicht geht auch dieses Medikament aus. Uns gehen die grundlegendsten Dinge aus. Auch Instrumente für größere Operationen fehlen".

Wir können das Gesicht des Arztes nicht zeigen und sein Name wurde geändert, um seine Identität zu schützen. Er riskiert viel, indem er uns herumführt. Dies ist ein Notfall, den die venezolanische Regierung nicht zeigen will.

"Dies ist die Abteilung für Geburtshilfe".

Zwischen November und Dezember starben hier etwa 35 Babys. Es gab nicht genug Medikamente. Das Krankenhaus hat keine Babynahrung. Es gibt nicht genug Flaschen und die gleiche Flasche wird zwischen 30 Babys aufgeteilt".

Es gibt überall Hinweise, die zeigen, was dem Krankenhaus fehlt, damit die Patienten wissen, was sie mitbringen sollen. Es gibt keine Windeln, Desinfektionsmittel oder Handtücher.

Die Apotheke des Krankenhauses ist geschlossen und nach Angabe der Ärzte fast leer

"Das ist die Intensivstation"

Die Intensivstation der Neurochirurgie hat nur ein Bett und kein Beatmungsgerät. Nataly's Onkel wurde letzte Woche hier aufgenommen.

"Wenn sie sich in einer solchen Situation befinden, sehen sie die wirkliche Krise, der wir gegenüberstehen. Krankenschwestern haben mir gesagt, sie haben Antibiotika und würden sie gegen Milch tauschen. Da sehen Sie, wie kompliziert die Dinge in Venezuela sind, dass Sie Medikamente gegen Lebensmittel eintauschen müssen. Ich habe es getan. Ich habe Lebensmittel gegen Antibiotika eingetauscht".

Krankenhäuser in Venezuela spiegeln den Zustand des Landes sehr gut wieder. Wo immer man hinschaut, bietet sich ein Bild der Vernachlässigung.

"Einige Betten haben keine Matratzen die Badezimmer haben kein fließendes Wasser oder Strom".

"Es gibt keinen Strom. Nachts müssen sie etwas anzünden, um mir meine Medizin geben zu können".

"Warum sind sie hier"?

"Wegen meiner Leber".

Rafael hatte Krebs. Er wurde operiert. Aber er ist wieder krank geworden. Es sind schwierige Zeiten für ihn und seine Familie

"Dies sind die Tests und dies sind die Preise im Labor".

"Aber ihr könnt euch das nicht leisten, oder"?

"Nein, können wir nicht".

"Wie hoch ist ihre Rente"?

"18.000 Bolivar".

Einige der medizinischen Tests, die Rafael benötigt, würden das Doppelte kosten.

"Was haben Sie vor?"

"Ich weiß es nicht".

Venezuelas Gesundheitssystem ist politisch geworden. Nicolas Maduro bestreitet, dass es eine Krise gibt und behauptet, die Opposition versucht seine Regierung zu demoralisieren.

Die Opposition sagt, das Land braucht dringend Hilfe und habe Tonnen von Nahrungsmitteln und Medikamenten erhalten, die jetzt in der Nähe der kolumbianisch-venezolanischen Grenze feststecken. Über die schwer bewachte Fracht wird jetzt offen in den Fluren dieses Krankenhauses diskutiert.

"So können wir nicht weitermachen. Wir brauchen die Medizin. Patienten sterben, weil wir keine Medikamente haben. "Gehen Sie morgen protestieren, damit sie die Medizin durchlassen?"

"Ich weiß es nicht. "

"Ich habe gehört, dass die Ärzte in den Kinderkrankenhäusern aufhören zu protestieren. Die Medikamente kommen nicht ins Land. Wir müssen diese Medikamente bekommen, weil wir sie für Patienten und für unsere eigenen Familien brauchen".

Aufgrund der politischen Turbulenzen in Venezuela, erscheint das Gesundheitswesen, wie viele andere Institutionen am Abgrund zu stehen.

Es ist nicht klar, wie viel schlimmer es werden kann und wie viele Leben diese Situation kosten wird. Aber sicher ist, dass die Zeit definitiv nicht gut für kranke Venezolaner ist.