Theresa May: Parlament kann über Verschiebung des Brexit entscheiden

Die britische Premierministerin Theresa May hat angekündigt, dass sie dem Parlament die Entscheidung überlassen wird, Brexit zu verschieben.

In einer Stellungnahme hatte May im britischen Unterhaus in London drei Zugeständnisse gemacht:

1. Bis zum 12. März soll das Parlament über den von ihr ausgehandelten, modifizierten Brexit-Deal abstimmen.

2. Sollte sie keine Zustimmung dafür erhalten, wird es im Parlament eine Entscheidung über einen No-Deal Brexit geben.

3. Wenn es weder eine Zustimmung zu Mays Abkommen noch zum ungeregelten Austritt aus der EU gibt, obliegt dem Parlament die Entscheidung, die Frist für den Brexit zu verschieben.

Noch einmal schauen: Mays Statement im britischen Unterhaus.

Der Euronews Brexit-Blog: