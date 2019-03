Hunderttausende demonstrieren für zweites Brexit-Referendum

In Großbritannien wächst der Widerstand gegen die Brexit-Pläne von Premierministerin Theresa May. In London versammelten sich Menschen aus dem ganzen Land zu einer großen Demonstration für ein zweites Brexit-Referendum. Die Veranstalter rechneten mit bis zu 700.000 Teilnehmern. Bereits über vier Millionen Menschen unterzeichneten eine Online-Petition gegen den EU-Austritt. Medienberichten zufolge fordern immer mehr Abgeordnete des Unterhauses den Rücktritt der Premierministerin.