Kreuzfahrtschiff havariert vor Norwegens Küste

Vor der norwegischen Küste ist ein Kreuzfahrtschiff in Seenot geraten. Die etwa 1300 Menschen an Bord müssten evakuiert werden, teilte die norwegische Polizei am Samstag mit. Der Rettung zufolge gab es Leichtverletzte, vermisst wurde niemand.

Die Evakuierung erfolgt mit mehreren Schiffen und Hubschraubern. Am Samstagnachmittag waren die ersten Personen vom Schiff gebracht worden, die Anstrengungen werden sich noch bis in die Nacht ziehen. Das Kreuzfahrtschiff liegt in rund zwei Kilometern Entfernung von der Küste vor Anker, Schlepper sollten es später in ruhigere Gewässer bringen.

Der Rettungsdienst teilte mit, die Crew habe wegen Antriebsproblemen bei widrigem Wetter einen Notruf abgesetzt. Das Schiff sei Richtung Küste getrieben. Der Küstenabschnitt, an dem es havarierte, gilt als gefährlich wegen der vielen kleinen Inseln und Riffe.