Müll zu Sushi

Veronika Richterova bindet einen Haufen grüner Plastikflaschen zusammen. Mit viel Akribie erstellt sie aus dem Müll etwas, das einer großen Pflanze ähnelt, einer Palme oder einem Kaktus vielleicht.

In einem kleinen Ort in Tschechien kreiert Richterova ihre Kunstwerke. Dabei beschränkt sie sich nicht nur auf Pflanzen. Auf kleinen Plastiktellern hat sie japanische Köstlichkeiten arrangiert. Was aussieht wie Sushi ist aber ebenfalls aus Müll, der jetzt kein Müll mehr ist, sondern Kunst.