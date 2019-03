Ukraine-Wahl: Politik-Neuling Selenski laut Prognosen in Führung

Bei der Präsidentschaftswahl in der Ukraine zeichnet sich laut Wahlnachbefragungen ein Sieg von Wladimir Selenski ab

Bei der Präsidentschaftswahl in der Ukraine zeichnet sich ein Sieg von Wladimir Selenski ab. Laut ersten Wahlnachbefragungen liegt der Komiker und Schauspieler an erster Stelle. Demzufolge werden ihm 30,4 Prozent der Stimmen vorhergesagt. Der 41-jährige Politneuling lag in den Umfragen vor der Abstimmung ebenfalls vorn.

Den Wahlnachbefragungen zufolge entfielen auf Amtsinhaber Petro Poroschenko mit 17,8 Prozent die zweitmeisten Stimmen. Der Unternehmer ist seit 2014 ukrainisches Staatsoberhaupt.

In den Umfragen hatte sich Poroschenko mit der ehemaligen Ministerpräsidentin Julija Timoschenko ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Rang geliefert.

Sollte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erhalten haben - wonach es derzeit aussieht - ist eine Stichwahl nötig, die am 21. April stattfinden soll. Insgesamt bewarben sich 39 Kandidaten um das höchste Staatsamt.