Notre-Dame: Frankreich will Architekturwettbewerb zur Rekonstruktion der Turmspitze

Frankreich Regierungschef Edouard Philippe hat am Mittwoch den Start eines "internationalen Architekturwettbewerbs zur Rekonstruktion der Turmspitze" von Notre-Dame angekündigt. Sie war bei dem verheerenden Brand am Montagabend komplett zerstört worden.

Ziel ist es, "Notre-Dame eine neue Turmspitze zu geben, die an die Techniken und Herausforderungen unserer Zeit angepasst ist" kündigte er am Ende einer Regierungssitzung an, in der es um den Wiederaufbau der Kathedrale ging.

Außerdem kündigte Philippe ein neues Gesetzes an, dass Transparenz im Umgang mit den Spenden sicherstellen soll. "Jeder Euro, der für den Wiederaufbau von Notre-Dame eingezahlt wird, wird dafür eingesetzt - und für nichts anderes", sagte Philippe. Eine entsprechende Vorlage soll es in der kommenden Woche geben. Außerdem solle eine öffentliche Einrichtung den Wiederaufbau leiten. Nach dem zerstörerischen Feuer hatte es eine riesige Spendenbereitschaft weltweit gegeben.