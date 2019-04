Klimaaktivisten in Frankreich haben die Hauptsitze der französischen Bank Société Générale, des staatlichen Energieversorgers EDF, des Ölkonzerns Total und das franzöische Umweltministerium im Pariser Geschäftsviertel La Defense blockiert. Sie wollen damit auf die Verbindungen dieser Unternehmen zur Öl- und Gasindustrie aufmerksam machen. Sie seien mitschuldig an der globalen Erwärmung, so Organisator Greepeace.