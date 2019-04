Interviews mit EU-Spitzenkandidaten: Bitte stellen Sie Ihre Fragen

Einen Monat vor den #Europawahlen interviewen wir die SpitzenkandidatInnen für das Amt des/der EU-KommissionspräsidentIn. Den Anfang macht Ska Keller. Wir zeigen die erste Live-Episode mit der Grünen-Politikerin am Donnerstag, den 25. April, um 19 Uhr in "Raw Politics".

Sie können sich diese auf euronews.com, facebook.com/euronews sowie im TV ansehen.

In der zweiten Episode am Freitag, 25. April, werden wir den derzeitigen Kommissions-Vize Frans Timmermans, interviewen. Auf den niederländischen Sozialdemokraten folgt am 30. April Violeta Tomic. Die Slowenin ist Spitzenkandidatin der Europäischen Linken. Am 13. Mai ist der Belgier Guy Verhofstadt von den Liberalen bei uns im Interview zu sehen und am 14. Mai Jan Zahradil. Der Tscheche ist der Spitzenkandidat der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer.

Auch SIE können ab sofort IHRE Fragen stellen. Teilen Sie uns über Facebook, Twitter oder Whatsapp mit, was Sie gerne von den Kandidatinnen und Kandidaten wissen möchten. Sie können auch eine Mail an rawpol@euronews.com schreiben und ein Video von sich aufnehmen, in dem Sie Ihre Frage stellen.

Egal ob Sie sich Sorgen um die globale Erwärmung, Einwanderung, Wirtschaft und Arbeitsplätze, Kultur oder die Macht der Großunternehmen machen, lassen Sie uns wissen, was Sie bewegt. Die Interviews werden auf Englisch geführt, Sie können Ihre Fragen aber auf Deutsch über unsere Social-Media Kanäle stellen.

Der oder die EU-Kommissionspräsidentin wird nicht über das Wählervotum direkt bestimmt. Die meisten großen Fraktionen des Europäischen Parlaments nominieren ihreN bevorzugten KandidatIn für das Amt. Nach der Wahl ernennen die EU-Staats- und RegierungschefInnen dann einen dieser KandidatInnen, in Berücksichtigung der Wahlergebnisse. Anschließend muss das neue Parlament diesen Vorschlag ratifizieren.

Die Sendungen werden in Zusammenarbeit mit Facebook im Europäischen Parlament in Brüssel durchgeführt.