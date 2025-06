Politikawards in Berlin: Wer sind die Preisträger?

WERBUNG

Ursula von der Leyen ist laut Politikaward "Politikerin des Jahres". Das Magazin politik&kommunikation und Quadriga Media Berlin haben sie am Montagabend vor rund 400 Gästen ausgezeichnet.

"Aktiv an der Spitze Politik zu betreiben, bedeutet unermüdlichen Einsatz, Mut, Ausdauer und Wagnis", so das Auswahlkomitee. "Mit dem Politikaward richten wir den Blick auf dieses hohe Engagement der Politikerinnen und Politiker und würdigen herausragende Leistungen."

Die diesjährigen Preisträger neben der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sind Bauministerin Verena Hubertz als "Aufsteigerin des Jahres" sowie der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck, welcher den Ehrenpreis für sein Lebenswerk erhält.

Vergangene Woche hatte Ursula von der Leyen noch den Karlspreis in Aachen angenommen, am Montag wurde sie erneut geehrt: als Politikerin des Jahres.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird als Politikerin des Jahres geehrt. AP Photo

Von der Leyen ist Präsidentin der EU-Kommission in zweiter Amtszeit. Im Jahr 2020 führte das Time Magazine von der Leyen in der Liste der 100 einflussreichsten Personen. 2022 kürte das Forbes-Magazin von der Leyen zur mächtigsten Frau der Welt.

Sie sei "eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit", die "Europa in einer herausfordernden Zeit mit Geschick, Entschlossenheit und Weitblick sicher und handlungsfähig durch eine Phase geopolitischer Unsicherheit" führe, teilten das Magazin und die mitveranstaltende Quadriga Hochschule in Berlin mit.

Bauministerin Verena Hubertz: Tempo machen

Die Bauministerin Verena Hubertz ist seit knapp einem Monat im Amt und erhält die Auszeichnung "Aufsteigerin des Jahres" von den Politikawards.

Verena Hubertz (37) ist seit der neuen Bundesregierung als Bauministerin im Amt. Verena Hubertz

Die SPD-Politikerin ist seit 2021 Bundestagsabgeordnete und hat einen Wirtschaftshintergrund. Als Start-Up-Gründerin und Unternehmerin seit 2013 will nun auch in der Politik als Spitze des Bauministeriums Tempo machen. Sie setzt in den kommenden vier Jahren auf "Tempo, Technologie und Toleranz", sagte sie vor dem Bundestag.

Sie habe in ihrem Leben schon viele Aufgaben gehabt, sagte die 37-Jährige gegenüber Handelsblatt. "Gründerin, Unternehmerin, Bundestagsabgeordnete, stellvertretende Fraktionsvorsitzende." Doch keine Aufgabe erfülle sie so sehr mit Freude, als dafür zu sorgen, "dass die Bagger in diesem Land wieder rollen".

Würdigung seines Lebenswerkes: Joachim Gauck

Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck war deutscher Politiker und evangelischer Theologe. Zunächst arbeitete er als Kirchenfunktionär, dann trat er als Grünen-Politiker in den Bundestag.

Joachim Gauck war früher Bundespräsident für Deutschland und wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet. AP Photo

Als Bundesbeauftragter für Stasi-Unterlagen leitete er eine Behörde, welche die schriftliche Hinterlassenschaft des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) der DDR verwaltete und zugänglich macht.

Sein Amt als Bundespräsident von 2012 bis 2017 trat er als erster Parteiloser an. Er engagierte sich fortlaufend bei Verein "Gegen Vergessen - Für Demokratie" und ist nun dort Ehrenmitglied.

Der heute 85-Jährige erhält in diesem Jahr bei den Politikawards eine Ehrung seines Lebenswerks.

Der Politikaward wird seit 2003 einmal jährlich an Politiker und Politikerinnen vergeben in Deutschland vergeben, um ihr besonderes Engagement im Zeichen der Demokratie zu würdigen.

Bei der Veranstaltung im Tipi am Kanzleramt werden mehr als 400 Gästen aus Politik, Medien und Wirtschaft erwartet. Preisträger und Preisträgerinnen der vergangenen Jahre waren unter anderem Annalena Baerbock, Jean-Claude Juncker, Franziska Giffey, Jens Spahn und weitere.