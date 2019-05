Dramatische Szenen in Brüssel: Etwa 250 Gelbwesten gegen die EU

Sie wollten am Tag der Europawahl ein Zeichen setzen. Laut belgischen Medien etwa 250 Gelbwesten haben an diesem Sonntag im Zentrum von Brüssel gegen die EU demonstriert. In Belgien finden an diesem Sonntag neben der Europawahl auch die Parlamentswahl und Regionalwahlen statt.

Am berühmten Grand Place, im touristischen Zentrum der Hauptstadt, kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und Sicherheitskräften. Mehrere Demonstranten wurden festgenommen.

Laut Augenzeugen setzte die Polizei Tränengas ein.

Proteste hatte es auch vor den europäischen Einrichtungen und am Nordbahnhof (Gare du Nord) gegeben. Die teils vermummten Demonstranten hatten auch Leuchtfackeln dabei, um sich mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen.

Protest vor dem Europaparlament REUTERS/Yves Herman

Sicherheitskräfte gegen Gelbwesten REUTERS/Yves Herman

Gewaltsame Szenen und Festnahmen gab es - vor erstaunten Menschen, die in Cafés saßen - am Grand Place.

Festnahme an diesem Sonntag in Lyon REUTERS/Yves Herman

In Belgien hat die Bewegung der Gelbwesten - auch proportional - weit weniger Mitstreiter als in Frankreich.Aber auch im nördlichen Nachbarland hatte es in den vergangenen Monaten bereits Gelbwesten-Proteste gegeben.

Vor einem Schokoladenshop in Brüssel REUTERS/Yves Herman

