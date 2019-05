Spitzenkandidat oder "game over"? Personalpoker in Brüssel

Das Rennen um die EU-Spitzenposten ist eröffnet. Christ- und Sozialdemokraten pochen trotz heftiger Verluste auf ihren Führungsanspruch in der EU-Kommission. Derweil sehen die Liberalen, durch Zugewinne bei der Euopawahl gestärkt, eine der ihren - Margrethe Vestager- auf dem Spitzenposten.

Luxemburgs Ministerpräsident Xavier Bettel drückt es diplomatisch aus. "Wir müssen die Kandidaten finden, die für die verschiedenen Aufgaben am besten geeignet sind. Wenn es um die Spitzenkandidaten geht, haben wir zum Beispiel in meiner politischen Familie Margrethe Vestager, die gezeigt hat, dass sie eine angesehene Person ist, eine gute Kommissarin. Ich bin sicher, sie wäre perfekt für diesen Posten."

Efthimia Koutsokosta, euronews: "Ist Ihrer Meinung nach das Spiel für Manfred Weber aus?"

Xavier Bettel: "Ich denke, es wäre falsch zu sagen, dass Herr Weber keine Chancen hat. Für mich ist es in den nächsten Stunden und Tagen wichtig, dass sich die proeuropäischen Parteien auf das 'was' einigen, vor dem 'wer'. Ich weiß, dass es für manche wichtiger ist, Namen zu nennen. Aber mir erscheint es wichtiger zu wissen, was wir tun werden."

Konzept der Spitzenkandidaten "nicht sehr angemessen"

Und was sagen die Ost-Europäer zum Personalpoker? Ungarns Außenminister Péter Szijjártó ist ganz klar gegen Manfred Weber, weil dieser während des Wahlkampfs sagte, er werde nicht Kommissionspräsident, wenn er dafür die Stimmen der Fidesz bräuchte. Das sei respektlos gegenüber Ungarn gewesen.

Péter Szijjártó: "Auch wir haben rote Linien, etwa den Respekt des ungarischen Volkes, den Manfred Weber leider nicht gewahrt hat. Generell betrachtet, kann ich Ihnen sagen, dass wir keinen der sogenannten Spitzenkandidaten für die Posten als Kommissionspräsident geeignet finden. Wir glauben, dass es jemand sein sollte, der nicht zu den Spitzenkandidaten gehört. Wir wissen, dass einige Staats- und Regierungschefs Westeuropas derselben Meinung sind, es aber nicht so deutlich ausdrücken, wie wir. Sie sagen nicht, dass jemand ungeeignet wäre, sondern dass das Konzept der Spitzenkandidaten nicht sehr angemessen sei, was auf dasselbe hinausläuft."

An diesem Dienstag kommen die EU-Staats- und Regierungschefs zusammen, um mit der Auswahl des neuen EU-Kommissionspräsidenten zu beginnen.

Die Fraktionschefs im EU-Parlament wollen ihrerseits schon am Dienstagmorgen möglichst eine gemeinsame Position verabreden.