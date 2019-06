In dieser Ausgabe von The Brief from Brussels: Geister-Abgeordnete im neuen Europäischen Parlament - wie der Brexit-Spuk gewählte Volksvertreter warten lässt

Ausserdem in Kürze: Kritik des Europarats an der deutschen Parteienfinanzierung - Ungarns Fidesz-Partei will nun doch in der EVP bleiben - Die Niederlande wollen ein Ende des visa-freien Reiseverkehrs für Albaner