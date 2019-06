Kanadische Zeremonie zum D-Day: "Alte Soldaten sterben nicht"

Bei der kanadischen Zeremonie anlässlich des 75. Jahrestags der Landung der Alliierten in der Normandie wurde der Soldaten gedacht, die an der Operation am 6. Juni 1944 beteiligt waren.

Mehrere Tausend Menschen waren zu der Veranstaltung an den „Juno Beach“ in Courseulles-sur-Mer gekommen, dort wo damals 14.000 kanadische Streitkräfte landeten.

38 kanadische Veteranen standen im Mittelpunkt der Gedenkfeierlichkeit.

"Alte Soldaten sterben nicht", so der ehemalige Soldat Alphonse Vautour, der im Oktober seinen 100. Geburtstag feiert.

Ein anderer Veteran sagte mit einem Lächeln: "Ich kam 2014 zum 70. Jahrestag, heute zum 75. Vielleicht schaffe ich es auch noch zum 80."