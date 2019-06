Hunderttausende beim Karneval der Kulturen - 10 Fotos und Tweets

In Berlin sind - wie seit Jahren an Pfingsten - mehr als 4.400 TänzerInnen durch die Straßen gezogen und haben den Karneval der Kulturen gefeiert. Hunderttausende waren nach Kreuzberg gekommen, um bei dem Spektakel dabei zu sein.

Am Samstagmittag eröffnete an der Kreuzung Yorckstraße / Großbeerenstraße "Sapucaiu no Samba" den Umzug 2019. Mit dabei war auch CABUWAZI, der "Chaotisch Bunte Wanderzirkus" aus Berlin.

Viele Gruppen wollten politische Botschaften verbreiten - vor allem für eine bunte Gesellschaft oder für mehr Kampf gegen den Klimawandel.

Das Fest geht am Pfingstmontag zu Ende.

Gutes Wetter und gute Laune REUTERS/Hannibal Hanschke